Путин руководил пусками ракет "Ярс" в ходе стратегических учений "Гром-2019"

Верховный главнокомандующий управлял пусками ракет из Национального центра управления обороной, говорится в сообщении. В ходе маневров подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет из акватории Баренцева и Охотского морей.

Цели находились на полигонах "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. При этом надводные корабли Каспийской флотилии и Северного флота выпустили по береговым целям высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Как говорится в сообщении Минобороны, расчёт подвижного ракетного комплекса "Ярс", находившегося на государственном испытательном космодроме "Плесецк", выполнил пуск МБВ в сторону цели на полигоне "Кура" на Камчатке. Расчёты ОТРК "Искандер" выполнили практические запуски крылатых ракет с полигонов Южного и Восточного военных округов, говорится в сообщении.