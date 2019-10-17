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Путин руководил пусками ракет "Ярс" в ходе стратегических учений "Гром-2019"

17 октября 2019, 21:39  •  23 • Политика
В России прошли стратегические учения "Гром-2019", в ходе которых под руководством президента нашей страны Владимира Путина состоялись пуски баллистических ракет "Ярс". В маневрах и запусках приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания, отмечается в сообщении Минобороны.
Верховный главнокомандующий управлял пусками ракет из Национального центра управления обороной, говорится в сообщении. В ходе маневров подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет из акватории Баренцева и Охотского морей.
Цели находились на полигонах "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. При этом надводные корабли Каспийской флотилии и Северного флота выпустили по береговым целям высокоточные крылатые ракеты "Калибр".
Как говорится в сообщении Минобороны, расчёт подвижного ракетного комплекса "Ярс", находившегося на государственном испытательном космодроме "Плесецк", выполнил пуск МБВ в сторону цели на полигоне "Кура" на Камчатке. Расчёты ОТРК "Искандер" выполнили практические запуски крылатых ракет с полигонов Южного и Восточного военных округов, говорится в сообщении.

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