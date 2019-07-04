Путин: Россия заинтересована в полном восстановлении отношений с ЕС

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС во имя поддержания мира, стабильности и безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera, которая приводит слова президента на итальянском языке.

"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между Россией и ЕС, в поддержании мира, безопасности и стабильности на нашем общем континенте. И мы готовы к конструктивным отношениям со всеми политическими силами, получившими мандат от европейских избирателей", - сказал Путин.

Глава российского государства решительно отверг все обвинения во вмешательстве Москвы в избирательные процессы в ЕС. По его мнению, распространение идеи о "вездесущем российском вмешательстве" служило как будто объяснением неубедительных результатов некоторых политических сил на выборах в Европарламент.

Для преодоления напряженности в Европе, как считает Путин, необходимо отказаться от устаревших концепций времен "холодной войны" и "блоковой логики". "Мы всегда открыты совместной работе с нашими западными партнерами для противостояния реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик и киберпреступность", - указал российский президент.