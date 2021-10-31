Путин: Россия столкнулась с опустыниванием и таянием вечной мерзлоты

Россия столкнулась с опустыниванием и таянием вечной мерзлоты, заявил глава государства Владимир Путин на саммите лидеров G20.

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров G20 в режиме видеоконференции. Своё выступление глава государства посвятил в том числе проблеме глобального потепления.

По словам Владимира Путина, средняя температура воздуха в России растёт в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире. Из-за этого страна столкнулась с опустыниванием, эрозией почв и таянием вечной мерзлоты.

"За 10 лет она увеличилась почти на 0,5 градуса. В Арктике скорость потепления ещё выше", - пояснил он.

Глава России призвал мировых лидеров выработать комплексный подход в борьбе с климатическими изменениями. Однако важно учитывать экономическое развитие стран и благосостояние населения.

При этом Москва не только участвует в международных инициативах, но и выполняет свои обязательства в рамках ООН и Парижского соглашения. Более того, Россия является одним из лидеров в процессе декарбонизации за счёт строительства атомных, ветряных и солнечных электростанций, а также гидроэлектростанций.