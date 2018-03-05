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Путин: Россия стала одним из ведущих мировых экспортеров оружия

05 марта 2018, 23:09  •  92 • Политика
Президент России сообщил, что в 2017 году РФ продала оружия на сумму более 15 миллиардов долларов.
Объем поставок российского оружия на мировой рынок увеличивается уже третий год. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, в прошлом году он составил 15 миллиардов долларов. Такое заявление лидер нашей страны сделал на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Президент Путин отметил, что таким образом наша страна держит высокую марку. Кроме того, подчеркнул он, Москва подтвердила свой статус как одного из ведущих мировых поставщиков оружия.

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