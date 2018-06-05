Путин: Россия не уступит Крым ни при каких условиях

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ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине. При этом глава государства подчеркнул, что "Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме".

Накануне визита в Вену Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF, во время которого напомнил события 2014 года на Украине. "Когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база", - отметил российский лидер. Он обратил внимание на тот факт, что в Крыму "всегда находилась российская армия, [...] там был наш воинский контингент".

"Первое, что мы сделали, мы увеличили свой контингент для охраны наших Вооруженных Сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось", - указал Путин. "Наши военнослужащие всегда там находились. Я так и говорил: там наши военнослужащие были, они ни в чем не принимали участия", - отметил он.

"Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься", - считает президент РФ. Он признался: "Первое, что пришло в голову - восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого на самом деле все началось, начался процесс в самом парламенте [Крыма] по определению своей независимости от Украины". Глава государства подчеркнул, что такие действия не запрещены Уставом ООН, а напротив, "там прямо прописано право наций на самоопределение".

"В этот момент наши Вооруженные Силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых свободных выборов - волеизъявления людей, проживавших в Крыму", - пересказал ход событий Путин. Он заметил, что "решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода". "Поэтому ничего противозаконного", - уверен российский лидер.

Путин вновь заявил: "Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме". По его мнению, проведение референдума народом, проживающим на определенной территории, нельзя назвать аннексией.

Для примера глава российского государства привел Косово, удивившись, почему выход Косово из Сербии называется самоопределением, а не аннексией. "Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же - около 90%", - напомнил президент.

"Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?" - задал риторические вопросы Путин.

Сам он однозначно ответил на вопрос о возможных условиях, на которых Россия могла бы отдать Крым: "Нет таких условий и быть не может".

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