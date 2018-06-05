Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перестаньте лебезить перед предателями!
Путин в Вене обсудит развитие российско-австрийских связей и ключевые международ...
Украинский шпион Сущенко приговорен к 12 годам лишения свободы
Михеев: Украина разбалована Европой. Воскресный вечер с Соловьевым от 03.06.18
Главная / Политика

Путин: Россия не уступит Крым ни при каких условиях

05 июня 2018, 00:39  •  64 • Политика

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине. При этом глава государства подчеркнул, что "Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме".

Накануне визита в Вену Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF, во время которого напомнил события 2014 года на Украине. "Когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база", - отметил российский лидер. Он обратил внимание на тот факт, что в Крыму "всегда находилась российская армия, [...] там был наш воинский контингент".

Российские военные в Крыму

"Первое, что мы сделали, мы увеличили свой контингент для охраны наших Вооруженных Сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось", - указал Путин. "Наши военнослужащие всегда там находились. Я так и говорил: там наши военнослужащие были, они ни в чем не принимали участия", - отметил он.

"Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься", - считает президент РФ. Он признался: "Первое, что пришло в голову - восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого на самом деле все началось, начался процесс в самом парламенте [Крыма] по определению своей независимости от Украины". Глава государства подчеркнул, что такие действия не запрещены Уставом ООН, а напротив, "там прямо прописано право наций на самоопределение".

"В этот момент наши Вооруженные Силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых свободных выборов - волеизъявления людей, проживавших в Крыму", - пересказал ход событий Путин. Он заметил, что "решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода". "Поэтому ничего противозаконного", - уверен российский лидер.

На законных основаниях

Путин вновь заявил: "Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме". По его мнению, проведение референдума народом, проживающим на определенной территории, нельзя назвать аннексией.

Для примера глава российского государства привел Косово, удивившись, почему выход Косово из Сербии называется самоопределением, а не аннексией. "Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же - около 90%", - напомнил президент.

"Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?" - задал риторические вопросы Путин.

Сам он однозначно ответил на вопрос о возможных условиях, на которых Россия могла бы отдать Крым: "Нет таких условий и быть не может".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
64
Источник
Похожие новости
05 июня 2018, 00:39
Путин: Россия не уступит Крым ни при каких условиях
04 июня 2018, 21:24
Володин: Россия подверглась информационным провокациям по делу Скрипалей
04 июня 2018, 18:09
Посольство РФ: британские власти упорно отказывают дипломатам во встрече со Скрипалями

03 июня 2018, 19:24
Захарова: инсценировкой убийства СБУ сделала из Бабченко посмешище для всего мира
04 июня 2018, 14:54
Путин подписал закон о контрсанкциях
05 июня 2018, 00:39
Путин в Вене обсудит развитие российско-австрийских связей и ключевые международные темы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 мая 2018, 08:54
Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»
02 июня 2018, 02:55
«Живёт без связи в кишлаке»: МИД РФ проверяет информацию о найденном спустя 30 лет в Афганистане советском лётчике
29 мая 2018, 16:09
Киев признал потерю контроля над южными территориями
30 мая 2018, 06:55
Азербайджанский газ уже в Европе! Дни Газпрома сочтены? (Романов Роман)
04 июня 2018, 07:10
Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья!
01 июня 2018, 20:39
Помогут, чем могут: выживший в Афганистане летчик хочет домой
03 июня 2018, 00:28
Лучшие люди Порошенко шатают Кремль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.