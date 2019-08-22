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Путин: Россия не рвется в Совет Европы, если ее там не хотят видеть

22 августа 2019, 01:54  •  30 • Политика

ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. России и Совету Европы (СЕ) следует относиться друг к другу непредвзято и вместе решать возникающие вопросы, заявил в среду президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. При этом он добавил, что, если в СЕ Россию не ждут, то она в туда "не рвется".

"Мы должны относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение тех вопросов, которые возникают", - отметил президент РФ.

"Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся, если нас там не хотят видеть. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека", - добавил он.

В свою очередь Ниинистё заявил, что считает важным продолжение участия России в работе Совета Европы.

"С июня РФ принимает полноценное участие в работе Совета Европы. Финляндия также способствовала решению проблемы. Крайне важно, что РФ остается в европейской системе прав человека", - указал Ниинистё.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов. 26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы, в соответствии с которыми "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ.

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