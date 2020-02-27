Путин: Россия нацелена на всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия перекрестного года России и Киргизии.

"Подчеркну, Россия нацелена на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией. Мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение российско-киргизского перекрестного года", - сказал Путин.

По оценке российского президента, проведение перекрестного года является знаменательным событием для обоих государств. Он отметил, что Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются по самым разным направлениям. "Между нашими государствами поддерживаются интенсивные политические связи, интенсивный политический диалог. Мы регулярно встречаемся с президентом Жээнбековым, и сегодняшние наши переговоры прошли традиционно в деловом и конструктивном ключе", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия и Киргизия сообща работают над обеспечением региональной стабильности, сотрудничают по военной линии как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ. При этом, по его словам, обе страны зачастую выступают с согласованных позиций в международных организациях. Путин также отметил тесное взаимодействие на интеграционном треке в ЕАЭС.

Российский лидер напомнил о том, что Россия и Киргизия осуществляют совместные проекты в горнодобывающей отрасли, в сфере транспорта и высоких технологий. Россия при этом является основным поставщиком энергоресурсов в Киргизию, а в вузах России продолжается подготовка квалифицированных кадров для киргизской экономики.

Перекрестный год

Путин напомнил, что решение о проведении перекрестного года было принято в ходе государственного визита президента РФ в Киргизию в марте 2019 года. Он отметил большую работу, которая была проделана министерствами и ведомствами, а также общественными организациями с обеих сторон. "Программа года включает более 200 мероприятий, которые пройдут в России и Киргизии, и будут нацелены на активизацию двустороннего взаимодействия, прямых дружеских контактов граждан нашей страны", - сказал президент РФ.

Он сообщил, что на запланированных конференциях предпринимателей будут обсуждаться вопросы расширения взаимной торговли и инвестиций, намечаться новые перспективы сотрудничества в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях. Помимо этого, предусмотрено проведение форумов ректоров вузов России и Киргизии, молодых лидеров двух стран, разнообразные семинары по линии научных, академических и студенческих кругов. Большое внимание, по словам президента, также будет уделяться развитию культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, глава государства упомянул гастроли театров и музыкальных коллективов, художественные и фотовыставки, кинопоказы, которые также будут способствовать лучшему узнаванию культуры и истории, традиций друг друга.

Путин также анонсировал целую серию встреч регионов России и Киргизии. "В сентябре в Екатеринбурге состоится девятая российско-киргизская межрегиональная конференция", - уточнил он.

Особое место в программе перекрестных годов займут мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Россия и Киргизия многое делают, чтобы сохранять и чтить память о героических страницах нашей общей истории, о мужестве и боевом подвиге наших отцов и дедов, отстоявших мир", - подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия ждет Сооронбая Жээнбекова и делегацию Киргизии на юбилейных торжествах 9 мая в Москве. "Рассчитываем, что киргизские военные вместе с представителями ряда других стран примут участие в параде на Красной площади", - заключил российский лидер.