Путин: Россия и Израиль вместе противостоят попыткам отрицания Холокоста

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По словам президента, необходимо пресекать стремление пересмотра итогов Второй мировой войны.

Необходимо решительно пресекать любые попытки отрицания Холокоста, а также умаления решающего вклада СССР в победу над фашизмом. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, межрелигиозное, межнациональное согласие является сегодня основой государственности нашей страны. "Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль", — сказал президент.

Заявление российского лидера прозвучало в ходе го выступления на мероприятиях в память Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент особенно подчеркнул, что Россия и Израиль продолжают сотрудничать по многим вопросам. Одним из них является противостояние попыткам пересмотра истории, отметил Путин.

"Мы тесно сотрудничаем в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказал президент. По его словам, подобные попытки нужно пресекать с решительностью.