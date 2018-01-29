Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отделались легким испугом: В США одномоторный самолет экстренно сел на шоссе
Песню Юлии Самойловой для "Евровидения-2018" рассекретят в марте
Это Путин виноват: Предатель Родченков придумал новые обвинения президенту Росси...
Трамп - потрясающий президент! Злобин спел оду США. Воскресный вечер с Владимиро...
Главная / Политика

Путин: Россия и Израиль вместе противостоят попыткам отрицания Холокоста

29 января 2018, 17:54  •  84 • Политика
По словам президента, необходимо пресекать стремление пересмотра итогов Второй мировой войны.
Необходимо решительно пресекать любые попытки отрицания Холокоста, а также умаления решающего вклада СССР в победу над фашизмом. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, межрелигиозное, межнациональное согласие является сегодня основой государственности нашей страны. "Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль", — сказал президент.
Заявление российского лидера прозвучало в ходе го выступления на мероприятиях в память Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Президент особенно подчеркнул, что Россия и Израиль продолжают сотрудничать по многим вопросам. Одним из них является противостояние попыткам пересмотра истории, отметил Путин.
"Мы тесно сотрудничаем в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказал президент. По его словам, подобные попытки нужно пресекать с решительностью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

84
Источник
Похожие новости
29 января 2018, 17:54
Валютный рынок не воспринимает всерьез предстоящий доклад Минфина и Госдепа США
29 января 2018, 21:09
Это Путин виноват: Предатель Родченков придумал новые обвинения президенту России
29 января 2018, 11:24
Россия и Китай вместе готовы покорять Арктику

29 января 2018, 21:09
Только 7%. Русская школа на Украине – репрессии с прицелом на уничтожение
29 января 2018, 17:54
Путин: Россия и Израиль вместе противостоят попыткам отрицания Холокоста
29 января 2018, 12:39
Аксенов: Крым 18 марта будет голосовать за свободу и безопасность на полуострове
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 января 2018, 16:24
На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
28 января 2018, 15:54
Четыре польских удара по Украине
27 января 2018, 02:40
Встреча с Трaмпoм, польский прорыв и проч
25 января 2018, 03:24
СМИ: Турция бомбит спецназ США в Сирии
24 января 2018, 07:54
Всё! Авианосца не будет: электричество кончилось
27 января 2018, 00:54
Рогозин: У России есть лекарство от "санкционной чумы" США
24 января 2018, 14:24
В Кремле считают, что бойкот Олимпиады - не выход, есть более действенный метод
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.