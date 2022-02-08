Путин: Россия готовит ответ США и НАТО по предложениям гарантии безопасности

Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе двухсторонней встречи Владимир Путин проинформировал коллегу о том, что Россия готовит ответ на совместное письменное заявление США и НАТО по поводу гарантий безопасности.

Напоминаем, что ранее такие требования выразила Россия, в связи с расширением Северо-Атлантического альянса на восток. США отправила письменный ответ, в котором выразила свою позицию, выработанную вместе с НАТО. Он Кремль не удовлетворил, так как в нем были проигнорированы основные предложения Москвы.

Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим в Вашингтон и Брюссель,

- сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Проект договора, о котором шла речь и на подписании которого настаивает Россия включает в себя отказ от продвижения Северо-Атлантического альянса на восток, прием в члены НАТО стран, бывших в составе СССР, в частности, Украины, создание новых военных баз в непосредственной близости к границам России, а также размещение ракет малой и средней дальности в зоне досягаемости.

Отдельным пунктом прописано отказ от военных учений, в ходе которых отрабатывается предполагаемое применение ядерного оружия, свертывание баз ЯО и отказ от полетов тяжелых бомбардировщиков, в том числе с ядерным вооружением, вне своего неба.

Такие требования, в том числе, будут способствовать поддержанию общеевропейской безопасности.