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Путин: Россия готовит ответ США и НАТО по предложениям гарантии безопасности

08 февраля 2022, 03:30  •  77 • Политика
Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В ходе двухсторонней встречи Владимир Путин проинформировал коллегу о том, что Россия готовит ответ на совместное письменное заявление США и НАТО по поводу гарантий безопасности.
Напоминаем, что ранее такие требования выразила Россия, в связи с расширением Северо-Атлантического альянса на восток. США отправила письменный ответ, в котором выразила свою позицию, выработанную вместе с НАТО. Он Кремль не удовлетворил, так как в нем были проигнорированы основные предложения Москвы.
Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим в Вашингтон и Брюссель,
- сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.
Проект договора, о котором шла речь и на подписании которого настаивает Россия включает в себя отказ от продвижения Северо-Атлантического альянса на восток, прием в члены НАТО стран, бывших в составе СССР, в частности, Украины, создание новых военных баз в непосредственной близости к границам России, а также размещение ракет малой и средней дальности в зоне досягаемости.
Отдельным пунктом прописано отказ от военных учений, в ходе которых отрабатывается предполагаемое применение ядерного оружия, свертывание баз ЯО и отказ от полетов тяжелых бомбардировщиков, в том числе с ядерным вооружением, вне своего неба.
Такие требования, в том числе, будут способствовать поддержанию общеевропейской безопасности.

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