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Путин: Россия готова использовать в формате ОДКБ свой опыт борьбы с террористами в Сирии

28 ноября 2019, 12:09  •  89 • Политика

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Россия готова использовать в формате ОДКБ свой опыт борьбы с террористами в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в расширенном составе. "Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ", - сказал он.

Путин отметил, что необходимо повышать эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи государств - участников Организации. "В этой связи представляется целесообразным активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями", - добавил российский лидер.

Путин указал, что Москва будет стремиться и дальше укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Он назвал полезным "продолжение практики совместных операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ, их баз, источников финансирования".

Глава российского государства назвал одной из приоритетных задач ОДКБ активизацию деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков. "В этих целях намерены инициировать составление новой, актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, укреплению пограничного режима", - добавил он.

Путин также считает достойным особого внимания вопрос, связанный с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержанием в высокой готовности миротворческих сил, повышением эффективности управления ими. "Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", - заявил президент России.

Помимо этого, отметил Путин, "Россия будет содействовать расширению круга друзей ОДКБ за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями". Глава государства напомнил, что в 2018 году был утвержден пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ. И после того, как эти документы будут ратифицированы всеми участниками Организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с ОДКБ, подчеркнул президент РФ.

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