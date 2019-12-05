Путин: Россия готова до конца года без предварительных условий продлить СНВ-3

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. РФ готова до конца года без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике.

"Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что срок действия договора скоро истекает. "Все наши предложения [находятся] на столе по продлению этого договора [СНВ-3], никакой реакции пока мы от партнеров не получили", - сказал Путин.

О договоре СНВ

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарное количество не превышало 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times, если СНВ-3 прекратит существование, то в мире вообще не останется никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.

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