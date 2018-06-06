Путин: Россия даже под давлением санкций не откажется от суверенного пути развития

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Санкции со стороны стран Запада не заставят Россию изменить свой путь развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая интервью накануне своего визита в КНР.

"Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития", - сказал он в интервью.

Президент также рассказал о вреде, который санкции наносят мировой экономике, и что это понимает все большее число стран, и рано или поздно с улучшением отношений РФ и США ограничения будут сниматься.

"Исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют", - сказал Путин.

Президент России особо отметил, что "те, кто... пошли на поводу у Соединенных Штатов, сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять [ограничения] и в отношении этих стран". "Все это вместе постепенно - я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, - но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными, и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив", - убежден глава российского государства.

Путин добавил, что приоритетом его нового президентского срока является закрепление имиджа России как страны, строго следующей букве международного права.

"Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене как страны, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов", - сказал он.

Еще одним приоритетом президент назвал "дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности".

Путин отметил, что Россия большое значение придает сотрудничеству с традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относится и Китайская Народная Республика.

При этом главная цель и "российская мечта" Владимира Путина в стремлении сделать жизнь россиян как можно лучше.

"Стремление к улучшению жизни людей. Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", - признался он. Путин подчеркнул, что исходя из этого он думает о том, "как выстроить в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой".

Путин заявил, что у России и КНР "очень много того, что нас объединяет". "Ведь Китай и Россия - соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни", - напомнил российский лидер, подчеркнув, что это говорит о том, что у двух стран общие подходы к строительству собственных государств, в отношении к людям.

Президент РФ также провел параллель между своей "российской мечтой" и тем, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин на последнем съезде партии. В обоих случаях речь шла о благосостоянии своего народа.

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