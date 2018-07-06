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Путин: Россия - первая в Европе по числу пользователей глобальной сети

06 июля 2018, 20:54  •  43 • В России

- Рад приветствовать в Москве не только болельщиков чемпионата мира по футболу, но и вас, участников и гостей Международного конгресса по кибербезопасности, - так начал свою речь Владимир Путин, побывавший в пятницу, 6 июля, в Центре международной торговли, где проходил этот форум. (И правда - никуда сегодня не денешься от футбола! - А.Г.)

Президент привел цифры, которые в этой аудитории, похоже, пока еще не звучали и теперь - произвели впечатление:

- ...Мы занимаем первое место в Европе сегодня по числу пользователей глобальной сети: их в России уже более 90 миллионов человек. У нас динамично растут объёмы интернет-торговли, появляются новые продукты в банковской сфере, страховании, в логистике. Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

А вот новость и для многих россиян...

- С этого года в нашей стране реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», - сообщил Путин. - Её цель – сделать экономику, госуправление, социальную сферу более эффективными и более конкурентоспособными, стимулировать спрос на инновационные идеи и перспективные научные исследования.

Но очень быстро президент перешел к проблемам безопасности глобального информационного пространства:

- Мы видим, что количество угроз и рисков здесь только растёт. По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США, и, по мнению экспертов, если не предпринимать эффективных, результативных мер, ущерб будет ещё больше. Как и другие страны, Россия также сталкивается с подобными вызовами. К примеру, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть.

Путин рассказал, что собирается предпринять Россия для нейтрализаци этих атак.

1. Предстоит выработать новые комплексные решения по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде.

2. Будет реализована инициатива бизнеса по формированию системы автоматизированного обмена информацией об угрозах в цифровом пространстве.

3. Будем стремиться, чтобы действующие в России программное обеспечение и инфраструктура связи основывались на отечественных технологиях и решениях, которые прошли соответствующую проверку и сертификацию.

4. Планируем качественно повысить уровень подготовки российских специалистов по противодействию киберпреступности.

5. Мы намерены развивать и совершенствовать систему международного обмена информацией о киберугрозах.

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