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Путин: Россия - первая в Европе по числу пользователей глобальной сети
06 июля 2018, 20:54 • 43 • В России
- Рад приветствовать в Москве не только болельщиков чемпионата мира по футболу, но и вас, участников и гостей Международного конгресса по кибербезопасности, - так начал свою речь Владимир Путин, побывавший в пятницу, 6 июля, в Центре международной торговли, где проходил этот форум. (И правда - никуда сегодня не денешься от футбола! - А.Г.)
Президент привел цифры, которые в этой аудитории, похоже, пока еще не звучали и теперь - произвели впечатление:
- ...Мы занимаем первое место в Европе сегодня по числу пользователей глобальной сети: их в России уже более 90 миллионов человек. У нас динамично растут объёмы интернет-торговли, появляются новые продукты в банковской сфере, страховании, в логистике. Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
А вот новость и для многих россиян...
- С этого года в нашей стране реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», - сообщил Путин. - Её цель – сделать экономику, госуправление, социальную сферу более эффективными и более конкурентоспособными, стимулировать спрос на инновационные идеи и перспективные научные исследования.
Но очень быстро президент перешел к проблемам безопасности глобального информационного пространства:
- Мы видим, что количество угроз и рисков здесь только растёт. По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США, и, по мнению экспертов, если не предпринимать эффективных, результативных мер, ущерб будет ещё больше. Как и другие страны, Россия также сталкивается с подобными вызовами. К примеру, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть.
Путин рассказал, что собирается предпринять Россия для нейтрализаци этих атак.
1. Предстоит выработать новые комплексные решения по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде.
2. Будет реализована инициатива бизнеса по формированию системы автоматизированного обмена информацией об угрозах в цифровом пространстве.
3. Будем стремиться, чтобы действующие в России программное обеспечение и инфраструктура связи основывались на отечественных технологиях и решениях, которые прошли соответствующую проверку и сертификацию.
4. Планируем качественно повысить уровень подготовки российских специалистов по противодействию киберпреступности.
5. Мы намерены развивать и совершенствовать систему международного обмена информацией о киберугрозах.
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