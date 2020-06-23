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Путин России сейчас нужен больше, чем в 2000-м. Малофеев разбил все домыслы об "обнулении"

23 июня 2020, 01:00  •  30 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев разбил все домыслы либералов о поправке про обнуление президентских сроков. Он отметил, что речь идёт не о "вечном президентстве", как это пытаются представить оппозиционеры.
Сильный лидер нужен России, возможно, сейчас даже больше, чем в 2000 году. А Владимир Путин - это сильный лидер, отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев.
На странице в соцсети он разбил домыслы либералов, которые ухватились за поправку об обнулении президентских сроков и стали манипулировать этим.
Малофеев подчёркивает, что нынешние изменения, предлагаемые в Конституцию России, давно назрели.
"27 лет мы жили при колониальной конституции, которую нам фактически продиктовали западные наставники и инструкторы. Они делали всё, чтобы превратить великую страну в "заморскую территорию". В склад, который можно безнаказанно грабить эшелонами. Сейчас у нас наконец-то хватило силы, ума, настойчивости разработать нормальную Конституцию. Конституцию независимой страны", - указал он.
При этом, отмечает Малофеев, поправка об обнулении сроков - совсем не то, что хотят представить из неё враги страны и внутри, и за рубежом.
"Давайте начистоту. Мы принимаем Конституцию сильной страны. И в этой стране должен быть сильный лидер. И Путин - это сильный лидер. У нас может быть к нему немало вопросов, но они не отменяют его качеств как национального лидера. У России - всемирная миссия. У неё немало врагов. У неё огромные богатства и огромная территория, которую ещё нужно осваивать и защищать. Для этого нужен сильный лидер. Лидер, думающий об Отечестве, а не о том, как его удачнее распродать.
Так что дай Бог, чтоб Путин не ушёл. Сейчас он нужен России не меньше, а может, и больше, чем в 2000 году", - заметил учредитель Царьграда.
Несмотря на весь хайп, раздуваемый оппозиционерами из-за данной поправки, альтернативу лидера, который сможет вести за собой могущественную страну, они предложить не могут - "ни одного внятного ответа".
Потому так важно не допустить либерального реванша 1990-х и отката в развитии страны.
По большому счёту, поправка про "обнуление" - конечно, не про "пожизненное президентство", как нам пытаются это представить. Она про стабильность. Уже сейчас мы видим ожесточённые попытки либерального реванша, отката к 1990-м. И нужно чётко понимать, что без этой поправки всё это будет только нарастать. Не знаю, как другие, но я не хочу, чтобы в 2024 году у нас начались беспорядки на улицах как минимум в связи с тем, что в стране начнётся неразбериха и борьба за власть. Пример Украины в этом смысле более чем показателен.

Поправка про президентские сроки - это гарантия эволюционного пути развития власти и страны. Гарантия силы России, - подчеркнул Константин Малофеев.

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