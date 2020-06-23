Путин России сейчас нужен больше, чем в 2000-м. Малофеев разбил все домыслы об "обнулении"

Сильный лидер нужен России, возможно, сейчас даже больше, чем в 2000 году. А Владимир Путин - это сильный лидер, отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев.

На странице в соцсети он разбил домыслы либералов, которые ухватились за поправку об обнулении президентских сроков и стали манипулировать этим.

Малофеев подчёркивает, что нынешние изменения, предлагаемые в Конституцию России, давно назрели.

"27 лет мы жили при колониальной конституции, которую нам фактически продиктовали западные наставники и инструкторы. Они делали всё, чтобы превратить великую страну в "заморскую территорию". В склад, который можно безнаказанно грабить эшелонами. Сейчас у нас наконец-то хватило силы, ума, настойчивости разработать нормальную Конституцию. Конституцию независимой страны", - указал он.

При этом, отмечает Малофеев, поправка об обнулении сроков - совсем не то, что хотят представить из неё враги страны и внутри, и за рубежом.

"Давайте начистоту. Мы принимаем Конституцию сильной страны. И в этой стране должен быть сильный лидер. И Путин - это сильный лидер. У нас может быть к нему немало вопросов, но они не отменяют его качеств как национального лидера. У России - всемирная миссия. У неё немало врагов. У неё огромные богатства и огромная территория, которую ещё нужно осваивать и защищать. Для этого нужен сильный лидер. Лидер, думающий об Отечестве, а не о том, как его удачнее распродать.

Так что дай Бог, чтоб Путин не ушёл. Сейчас он нужен России не меньше, а может, и больше, чем в 2000 году", - заметил учредитель Царьграда.

Несмотря на весь хайп, раздуваемый оппозиционерами из-за данной поправки, альтернативу лидера, который сможет вести за собой могущественную страну, они предложить не могут - "ни одного внятного ответа".

Потому так важно не допустить либерального реванша 1990-х и отката в развитии страны.