Путин: РФ последовательно проводит ответственный и самостоятельный внешнеполитический курс

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва проводит последовательный и самостоятельный внешнеполитический курс и готова к диалогу с другими странами.

"В условиях динамичной, насыщенной событиями ситуации в мире Россия ответственно проводит последовательный, самостоятельный политический курс", - отметил он на совещании послов и постоянных представителей РФ.

"Мы открыты к партнерским, конструктивным отношениям со всеми странами", - добавил глава государства.