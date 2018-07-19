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Путин: РФ последовательно проводит ответственный и самостоятельный внешнеполитический курс

19 июля 2018, 14:09  •  66 • Политика

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва проводит последовательный и самостоятельный внешнеполитический курс и готова к диалогу с другими странами.

"В условиях динамичной, насыщенной событиями ситуации в мире Россия ответственно проводит последовательный, самостоятельный политический курс", - отметил он на совещании послов и постоянных представителей РФ.

"Мы открыты к партнерским, конструктивным отношениям со всеми странами", - добавил глава государства.

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