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Путин: РФ нужны от США доказательства вины обвиняемых во вмешательстве в выборы 2016 года

03 марта 2018, 04:09  •  86 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Россия должна изучить доказательства и самостоятельно вынести решение о виновности лиц, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого были показаны в пятницу.

Глава государства комментировал обвинения, выдвинутые в США в отношении 13 граждан России и трех российских организаций. Их Вашингтон подозревает во вмешательстве в американские выборы.

"Мы не можем ответить [на такие обвинения], если они [обвиняемые] не нарушали российских законов. Я должен увидеть, что они [эти люди] совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос по поводу вмешательства извне в выборы в США. Ответы главы государства транслировались в переводе на английский язык.

"При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим образованием, сто процентов должны быть", - сказал Путин, обращаясь к ведущей. "Люди, которые имеют хорошее образование, должны понимать, что мы в России не можем преследовать в уголовном порядке кого-то, если они не нарушили российского законодательства", - добавил он.

По его словам, если США хотят каких-либо действий со стороны России, они должны обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. "Необходим официальный запрос в Генпрокуратуру РФ, - подчеркнул президент. - Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в Конгрессе США".

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

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