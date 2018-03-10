Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других государствах

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НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, отрывок из которого был показан в эфире в пятницу.

Отвечая на вопрос ведущей, поощряет ли Россия действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других странах, российский лидер сказал: "Нет. Мы не поощряем их и не отдаем приказы [о совершении таких действий]". Слова Путина были даны в переводе на английский язык.

По словам президента, какие-то лица могли в этих целях "использовать определенные инструменты в других странах". Они могли отправлять информацию "из Франции, из Германии, из Азии, из России", указал глава государства. "Какое отношение это имеет к нам?" - спросил он.

Президент повторил, что лица, обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы 2016 года, не являлись представителями российского правительства. "Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?" - отметил Путин. Полностью интервью президента РФ будет показано в эфире NBC позднее в пятницу по местному времени.

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых значатся предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также уже множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.