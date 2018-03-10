Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США осудили бизнесмена, лишившего ВИЧ-инфицированных шанса на выживание
Отдельные боевики в Сирии хотят размежеваться с "Джебхат ан-Нусрой"
Власти Бельгии назвали фейком сообщения о пропаже замороженных денег Каддафи
Шведский гешефт Порошенко
Главная / Политика

Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других государствах

10 марта 2018, 05:09  •  130 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, отрывок из которого был показан в эфире в пятницу.

Отвечая на вопрос ведущей, поощряет ли Россия действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других странах, российский лидер сказал: "Нет. Мы не поощряем их и не отдаем приказы [о совершении таких действий]". Слова Путина были даны в переводе на английский язык.

По словам президента, какие-то лица могли в этих целях "использовать определенные инструменты в других странах". Они могли отправлять информацию "из Франции, из Германии, из Азии, из России", указал глава государства. "Какое отношение это имеет к нам?" - спросил он.

Президент повторил, что лица, обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы 2016 года, не являлись представителями российского правительства. "Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?" - отметил Путин. Полностью интервью президента РФ будет показано в эфире NBC позднее в пятницу по местному времени.

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых значатся предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также уже множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
09 марта 2018, 19:24
Посольство РФ: расследование отравления Скрипаля идет по сценарию дела Литвиненко
09 марта 2018, 18:09
Власти Бельгии назвали фейком сообщения о пропаже замороженных денег Каддафи
09 марта 2018, 21:24
Дональд Трамп вводит пошлины на импорт стали и алюминия

Загрузка...
09 марта 2018, 12:54
Слуцкий: встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к разрядке на Корейском полуострове
09 марта 2018, 14:54
Лавров: Заявления о причастности Москвы к отравлению Скрипаля являются пропагандой
09 марта 2018, 19:24
Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы в США с тем же успехом могли быть американцами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 16:09
Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
05 марта 2018, 14:54
Плачь, Кардашьян, плачь: Надя Савченко на "депутатской диете" все больше напоминает голливудскую звезду
03 марта 2018, 19:09
Ефремов изобразит Путина алкоголиком в американском русофобском сериале
03 марта 2018, 15:54
США отметили выступление Путина провалом испытаний своей ПРО
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
04 марта 2018, 01:39
Порошенко отрёкся от Креста
09 марта 2018, 08:24
Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.