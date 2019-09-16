Путин резко выступил против раздела Сирии на зоны влияния

Сохранение территориальной целостности Сирии важно и для республики, и для всех ее соседей, подчеркнул президент. Хотя усилия России, Ирана и Турции позволили стабилизировать обстановку в этой арабской стране и снизить уровень насилия, ситуация все еще остается острой, подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, состав конституционного комитета Сирии в настоящее время уже определен окончательно. "Следует оперативно запустить его деятельность", - подчеркнул президент.

При этом глава Кремля отметил, что сирийская зона деэскалации не может быть плацдармом для провокаций. Что касается угрозы терроризма в Идлибе, противодействовать ей надо сообща, подчеркнул президент.