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Путин резко выступил против раздела Сирии на зоны влияния

16 сентября 2019, 21:24  •  81 • Политика
В ходе встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что сохраняющаяся острая ситуация в Заевфратье вызывает в России "сложные чувства". Как сообщает сайт Кремля, президент выступил против раздела Сирии на зоны влияния.
Сохранение территориальной целостности Сирии важно и для республики, и для всех ее соседей, подчеркнул президент. Хотя усилия России, Ирана и Турции позволили стабилизировать обстановку в этой арабской стране и снизить уровень насилия, ситуация все еще остается острой, подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, состав конституционного комитета Сирии в настоящее время уже определен окончательно. "Следует оперативно запустить его деятельность", - подчеркнул президент.
При этом глава Кремля отметил, что сирийская зона деэскалации не может быть плацдармом для провокаций. Что касается угрозы терроризма в Идлибе, противодействовать ей надо сообща, подчеркнул президент.

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