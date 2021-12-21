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Путин резко высказался о действиях США в сфере безопасности: "Надоели манипуляции!"

21 декабря 2021, 14:55  •  71 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что ему надоели манипуляции США положениями международного права.
Владимир Путин заметил, что именно президент США Джо Байден выступил с инициативой назначить ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности России. Однако Вашингтон не будет соблюдать ни устные, ни письменные гарантии безопасности, считает глава государства.
США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными,
- сказал Владимир Путин.
Тем не менее Россия хочет получить от Америки юридические гарантии, хотя им и нельзя абсолютно доверять в исполнении США, заключил глава государства.
Ранее Владимир Путин на коллегии Минобороны России расшифровал русский ультиматум для НАТО. По его словам, формула совершенно простая.

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