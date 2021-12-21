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Путин резко высказался о действиях США в сфере безопасности: "Надоели манипуляции!"
21 декабря 2021, 14:55 • 71 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что ему надоели манипуляции США положениями международного права.
Владимир Путин заметил, что именно президент США Джо Байден выступил с инициативой назначить ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности России. Однако Вашингтон не будет соблюдать ни устные, ни письменные гарантии безопасности, считает глава государства.
- сказал Владимир Путин.
Тем не менее Россия хочет получить от Америки юридические гарантии, хотя им и нельзя абсолютно доверять в исполнении США, заключил глава государства.
Ранее Владимир Путин на коллегии Минобороны России расшифровал русский ультиматум для НАТО. По его словам, формула совершенно простая.
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