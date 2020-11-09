Путин резко меняет правила игры: Масштабные отставки в правительстве объяснил Баширов

Крупные кадровые перестановки в правительстве России оценил политолог Марат Баширов. Напомним, ранее решением президента Владимира Путина с должностей ушли министр строительства Владимир Якушев - теперь он полпред президента РФ в УрФО, а также министр транспорта Евгений Дитрих или, например, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Министр энергетики Александр Новак, как ожидается, пойдёт на повышение, став десятым вице-премьером.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже представил кандидатов, которые могут занять свои места в кабмине. Решения по назначениям должны быть утверждены в Госдуме - в течение дня пройдут обсуждения.

В личном Telegram-канале "Политджойстик" Марат Баширов говорит о последствиях кадровых перестановок.

"Перетасовка колоды правительства будет иметь множество последствий, но самое очевидное из них - серьёзное укрепление фигуры Мишустина, - говорит Баширов. - Устранение министров-тяжеловесов, унаследованных от Медведева, на местах, несомненно, даст эффект встряски при реализации крупных программ, например, нацпроекта "Экология", где большие деньги сочетаются с большими конфликтами".

Владимир Путин, как считает Баширов, "резко сменил правила игры". И подобную тактику он практикует не первый раз, чтобы "повысить управляемость".

"Велик соблазн рассматривать перестановки как наделение премьера полномочиями для форсирования исполнения нацпроектов. Решения ближайших дней покажут, так ли это", - добавил Баширов.