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Путин резко меняет правила игры: Масштабные отставки в правительстве объяснил Баширов
09 ноября 2020, 18:05 • 261 • Политика
Масштабные кадровые перестановки в правительстве России объяснил политолог Марат Баширов. Он полагает, что Владимир Путин резко меняет правила игры, чтобы достигнуть лучшей управляемости.
Крупные кадровые перестановки в правительстве России оценил политолог Марат Баширов. Напомним, ранее решением президента Владимира Путина с должностей ушли министр строительства Владимир Якушев - теперь он полпред президента РФ в УрФО, а также министр транспорта Евгений Дитрих или, например, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Министр энергетики Александр Новак, как ожидается, пойдёт на повышение, став десятым вице-премьером.
Премьер-министр Михаил Мишустин уже представил кандидатов, которые могут занять свои места в кабмине. Решения по назначениям должны быть утверждены в Госдуме - в течение дня пройдут обсуждения.
В личном Telegram-канале "Политджойстик" Марат Баширов говорит о последствиях кадровых перестановок.
"Перетасовка колоды правительства будет иметь множество последствий, но самое очевидное из них - серьёзное укрепление фигуры Мишустина, - говорит Баширов. - Устранение министров-тяжеловесов, унаследованных от Медведева, на местах, несомненно, даст эффект встряски при реализации крупных программ, например, нацпроекта "Экология", где большие деньги сочетаются с большими конфликтами".
Владимир Путин, как считает Баширов, "резко сменил правила игры". И подобную тактику он практикует не первый раз, чтобы "повысить управляемость".
"Велик соблазн рассматривать перестановки как наделение премьера полномочиями для форсирования исполнения нацпроектов. Решения ближайших дней покажут, так ли это", - добавил Баширов.
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