|
Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями всего общества
12 июня 2019, 15:54 • 13 • Политика
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Стоящие перед РФ задачи развития можно решить лишь объединив усилия всего общества. Соответствующее мнение высказал на церемонии вручения Госпремий в Кремле президент России Владимир Путин.
Решить столь масштабные стоящие перед страной задачи, отметил глава государства, можно только сообща, когда каждый осознает важность предпринимаемых ради общего блага личных усилий и делает для этого все возможное.
По мнению президента, такая сопричастность судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает всех лауреатов Государственной премии 2018 года. Президент сердечно поздравил награжденных и всех россиян с Днем России.
Он подчеркнул, что все граждане РФ всегда и "с самыми теплыми чувствами" думают об Отечестве и том, что оно значит для каждого, а также для "всего многонационального народа России". Путин добавил, что россияне дорожат многовековой историей страны, культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов.
Все это, отметил президент "объединяет наше понимание своей Родины". Путин добавил, что отчизна неотрывна от граждан РФ, от их ответственности за ее настоящее и будущее, а также от стремления внести вклад в ее развитие.
Глава государства отдельно остановился на заслугах каждого из лауреатов, отметив их высокие заслуги перед страной и ее гражданами.
Президент поблагодарил их за труд, ответственность, за блестящие достижения, а также за чуткость к "духовным, нравственным, патриотическим ценностям". Лауреаты Госпремии продолжают традиции служения Отечеству в их научной, творческой, просветительской деятельности. Они реализуют планы, замыслы и "держат на высоте их планку", собственной жизнью доказывая, как "действительно счастливыми, достойными людьми".
Данные примеры "важны для каждого из нас", подытожил президент.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2019, 09:09
|
09 июня 2019, 15:09
|
08 июня 2019, 09:39
|
06 июня 2019, 09:09
|
08 июня 2019, 13:09
|
11 июня 2019, 09:24
|
12 июня 2019, 04:54