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Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями всего общества

12 июня 2019, 15:54  •  13 • Политика

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Стоящие перед РФ задачи развития можно решить лишь объединив усилия всего общества. Соответствующее мнение высказал на церемонии вручения Госпремий в Кремле президент России Владимир Путин.

Решить столь масштабные стоящие перед страной задачи, отметил глава государства, можно только сообща, когда каждый осознает важность предпринимаемых ради общего блага личных усилий и делает для этого все возможное.

По мнению президента, такая сопричастность судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает всех лауреатов Государственной премии 2018 года. Президент сердечно поздравил награжденных и всех россиян с Днем России.

Он подчеркнул, что все граждане РФ всегда и "с самыми теплыми чувствами" думают об Отечестве и том, что оно значит для каждого, а также для "всего многонационального народа России". Путин добавил, что россияне дорожат многовековой историей страны, культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов.

Все это, отметил президент "объединяет наше понимание своей Родины". Путин добавил, что отчизна неотрывна от граждан РФ, от их ответственности за ее настоящее и будущее, а также от стремления внести вклад в ее развитие.

Глава государства отдельно остановился на заслугах каждого из лауреатов, отметив их высокие заслуги перед страной и ее гражданами.

Президент поблагодарил их за труд, ответственность, за блестящие достижения, а также за чуткость к "духовным, нравственным, патриотическим ценностям". Лауреаты Госпремии продолжают традиции служения Отечеству в их научной, творческой, просветительской деятельности. Они реализуют планы, замыслы и "держат на высоте их планку", собственной жизнью доказывая, как "действительно счастливыми, достойными людьми".

Данные примеры "важны для каждого из нас", подытожил президент.

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