Путин решил защитить бизнес от силовиков

Следственные и судебные органы который год игнорируют требования верховной власти о прекращении процессуального террора против бизнесменов. Специально для особо непонятливых требования теперь изложены в форме законопроекта

Автор:

Мельников Михаил

Примирение и применение

В Государственную думу Российской Федерации поступил законопроект под входящим номером 593998-7. Автор проекта, президент Владимир Путин, назвал его скромно: «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». В прилагаемых справках указано, что правительство и Верховный суд не имеют замечаний к документу. Было бы удивительно, если бы они их имели.

Сам по себе проект, как и полагается юридическому документу, малопонятен для широкой публики. Без специальной подготовки сложно оценить такие пассажи, как:

«Часть третью после слов "преступления, предусмотренного статьями" дополнить словами "146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой-седьмой, 1591 частью первой, 1592 частью первой, 1593 частью первой, 1595 частью первой, 1596 частью первой, 160 частью первой, 165 частью первой"».

Между тем это перечень преступлений, по которым предлагается разрешить прекращение уголовного дела в связи с возмещением ущерба или примирением сторон. Как видим, чаще всего упоминается при этом знаменитая 159-я статья — «Мошенничество», под которую можно без особых натяжек подвести как минимум каждого второго активного предпринимателя в России.

Более того, Путин облек в юридическую форму то, что не раз формулировал в качестве пожеланий и требований: