Путин решил - кабмин поддержал: Генералам хотят добавить по 5 лет

Генералы, адмиралы и маршалы вполне могут рассчитывать на дополнительные 5 лет службы, если новый контракт решит заключить президент России. Предложенную Путиным норму поддержал кабмин.

Правительство России поддержало проект закона, согласно которому предельный возраст пребывания на военной службе маршалов, генералов армии и адмиралов флота будет увеличен. ТАСС цитирует отзыв на законопроект, оказавшийся в распоряжении агентства:

"Правительство закон поддерживает", - говорится в документе.

Инициатива была представлена для обсуждения президентом России Владимиром Путиным 19 июля. Новый контракт с каждым конкретным маршалом, генералом или адмиралом предлагалось заключать на тот срок, который укажет президент по истечении прежнего лимита.

На сегодня предельный срок службы составляет 65 лет. Норма предлагает увеличить его до 70 лет.