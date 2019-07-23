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Путин рекомендовал главам регионов мониторить сообщения о нарушениях прав граждан

23 июля 2019, 16:54  •  48 • В России

Во вторник, 23 июля, кремлевская пресс-служба сообщила о том, что Президент России рекомендовал главам регионов организовать мониторинг выступлений СМИ - «на предмет нарушения» законодательства, прав, свобод и интересов граждан. А также - «разработать механизм принятия эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений".

Срок исполнения данного поручения - 1 октября 2019-го.

Видимо, это касается тех областей, краев и республик нашей Федерации, где такой порядок реагирования руководителей на выступления СМИ, как федеральных, так и местных, - либо создан формально, либо находится «под патронажем» местных властей.

Путин в этот день дал сразу несколько поручений - они сложились по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", проведенного Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" 16 мая 2019-го.

КОМУ И КАКИЕ ЕЩЕ ПОРУЧЕНИЯ ДАЛ ПРЕЗИДЕНТ

1. Кабмину - внести в законодательство РФ изменения, «которые гарантировали бы надлежащее качество строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также «предусмотреть дифференцированный подход» к обеспечению жильем этой категории россиян. С учетом этих требований должна быть разработана специальная программа. Срок предоставления предложений - 1 сентября 2019 г.

2. Также правительству РФ - рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях"... «В части, касающейся включения в него (то есть, в этот список - А.Г.) некоторых профессий, должностей, специальностей» - лиц, проработавших «не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве». Срок - 1 сентября 2019 года.

3. Правительству РФ - до 1 сентября этого года «представить предложения по совершенствованию законодательства РФ по защите детей от вредной информации», исключив категорию "0+"...

4. Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и Центробанка проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц... Ведомства «при необходимости должны представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, касающейся повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении таких договоров». Срок исполнения поручения - до 1 октября 2019 года.

5. Кабмину - рассмотреть вопрос о повышении открытости программ по благоустройству дворовых и общественных территорий. Правительству также поручено при участии экспертного сообщества подготовить и до 31 октября представить предложения, «направленные на стимулирование привлечения инвестиций для финансирования мероприятий по сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

6. Кабмину - рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель" - в госпрограмму Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"...

7. Кабмину - разработать механизм взаимодействия с субъектами РФ и движением "Народный фронт "За Россию" - при определении целей и направлений использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, - на закупку медицинского оборудования «для использования на дому и лекарственных средств, включая обезболивающие».

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