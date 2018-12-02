Путин разъяснил «на пальцах»: Меркель и Макрон не могли не услышать позицию России по Керченскому проливу

На саммите G20 в Аргентине канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон просто не могли не услышать позицию России по поводу инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. По словам главы отечественного МИД Сергея Лаврова, глава российского государства Владимир Путин лично и фактически «на пальцах» разъяснил западным лидерам, «как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить».

Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива. В результате и сами военные морские суда, и 24 члена их экипажей были задержаны.

В ходе саммита G20, который проходил в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, страны так называемой «Большой семерки» выпустили совместное коммюнике, призывающее Россию освободить украинских моряков и корабли. Также перед началом саммита президент США Дональд Трамп использовал ситуацию в Керченском проливе для отмены двухсторонних переговоров с Владимиром Путиным.

«Президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично, «на пальцах» показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты», - заявил министр Лавров.

Министр иностранных дел также добавил, что Меркель и Макрон, несомненно, «услышали» заявление Путина. Тем не менее неясно, насколько президенту «удалось преодолеть» их очевидную предвзятость в пользу Украины во всем этом вопросе.

Об этом, пояснил Лавров, «мы судить не можем, но слушали они внимательно».

Также напомним, что после инцидента в Керченском проливе на самой Украине Верховная рада 26 ноября ввела военное положение. Оно действует в 10 регионах страны и должно будет продлиться 30 дней. Кроме того, президент Порошенко запретил въезд на территорию Украины всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Свой комментарий глава МИД озвучил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».