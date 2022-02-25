Путин разъяснил Макрону причины проведения операции по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин объяснил французскому коллеге Эммануэлю Макрону причины проведения операции по защите Донбасса. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в Кремле.

«В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора… состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер дал «исчерпывающие разъяснения» причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции.

Оба президента условились оставаться в контакте.

Как отмечает агентство France Presse ссылаясь на Елисейский дворец, в ходе прошедшего телефонного разговора двух лидеров Макрон призвал Путина немедленно прекратить специальную военную операцию на Украине. Беседа главы французского государства прошла после проведенного ранее телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в этот же день Макрон заявил, что антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) затронут военную, экономическую и энергетическую сферы России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы, что было обозначено в обращении ДНР и ЛНР к российскому лидеру. После этого глава Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства.

В Минобороны России между тем заявили, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что это нельзя называть войной. Он указал, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и высылает из посольства своих дипломатов.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.