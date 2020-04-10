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Путин разъяснил членам Совбеза, о чём нельзя забывать никогда. Даже на фоне коронавируса

10 апреля 2020, 15:35  •  86 • Политика
Российский президент Владимир Путин провёл заседание с членами Совбеза РФ и разъяснил, о чём нельзя забывать никогда. Даже на фоне всеобщей борьбы с коронавирусом. Он заявил о необходимости обеспечения внутренней безопасности страны.
Российский президент Владимир Путин провёл заседание с членами Совета безопасности РФ по видео-конференц-связи.
Он заявил о необходимости организовать уверенную внутреннюю безопасность России и призвал тщательно наблюдать за всем, что разворачивается вокруг, для того чтобы национальные интересы страны неукоснительно соблюдались.
На совещании присутствовали замглавы СБ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и другие.
В своём обращении Путин заметил, что ситуация с коронавирусом оказала глубокое воздействие на всю обстановку внутри страны и в мире. И конечно, это вынуждает принимать соответствующие, равноценные ударам меры. Он добавил, что на этой волне жизнь миллионов людей в значительной степени поменялась.
Но одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность, - подчеркнул президент.
Ранее Путин провёл онлайн-встречу с представителями комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Там он сказал, что перегибать с мерами в рамках борьбы с коронавирусом и повсеместно применять жёсткие экономические ограничения нельзя. Он подчеркнул, что все решения должны быть "адекватными реальной ситуации в каждом регионе".

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