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Путин развенчал все лозунги оппозиции о брошенном стаканчике простым объяснением
10 декабря 2019, 21:54 • 84 • Политика
Глава России объяснил суровые приговоры "за брошенный стаканчик" в полицейского на простом примере. "Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин прокомментировал суровые приговоры "за брошенный стаканчик". Глава государства указал, что всё всегда начинается с малого, а безнаказанность приводит к эскалации насилия.
Он добавил, что нельзя допускать подобного. Все имеют право высказывать свою точку зрения всеми доступными, но исключительно законными средствами, подчеркнул президент России.
Напомним, что речь идёт о фигурантах дела о московских протестах, прошедших летом этого года. Правоохранители по видео вычислили всех, кто прибегал к насилию в отношении охранявших порядок полицейских. Многие получили серьёзные уголовные сроки.
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