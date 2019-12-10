Путин развенчал все лозунги оппозиции о брошенном стаканчике простым объяснением

Президент России Владимир Путин прокомментировал суровые приговоры "за брошенный стаканчик". Глава государства указал, что всё всегда начинается с малого, а безнаказанность приводит к эскалации насилия.

"Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он добавил, что нельзя допускать подобного. Все имеют право высказывать свою точку зрения всеми доступными, но исключительно законными средствами, подчеркнул президент России.

Напомним, что речь идёт о фигурантах дела о московских протестах, прошедших летом этого года. Правоохранители по видео вычислили всех, кто прибегал к насилию в отношении охранявших порядок полицейских. Многие получили серьёзные уголовные сроки.