Путин развалил медицину. NYT сделало сенсационное заявление

Издание New York Times нашло "виновного" в развале американской медицины и науки. По утверждениям автора, на США в этом плане "повлияла" деятельность России и лично президента РФ Владимира Путина.

В частности, американских авторов настораживает эффективность России в борьбе с пандемией.

Фото: скриншот twitter.com/russiaspeaks

В рунете по поводу этого абсурдного материала, построенного на размышлизмах о "вмешательстве", шутят, почему в таком случае Штаты не являются уже провинцией России?

"Рука Кремля занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная рука в мире", - продолжила смеяться пользователь Twitter под ником zhaniura.

"Может быть, он ещё лично корону в США привёз?" - иронизирует над американскими авторами Hkhholivar.

"Опять Путин? В кашу им нагадил?" - недоумевает Людмила.