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Путин развалил медицину. NYT сделало сенсационное заявление

06 мая 2020, 11:10  •  39 • В мире
Американское издание NYT сотворило сенсацию на пустом месте. В период вспышки коронавируса в США американцы предпочли сконцентрировать внимание аудитории на внешней угрозе - в очередной раз обвинить Россию и лично президента нашей страны Владимира Путина в "развале" медицины.
Издание New York Times нашло "виновного" в развале американской медицины и науки. По утверждениям автора, на США в этом плане "повлияла" деятельность России и лично президента РФ Владимира Путина.
В частности, американских авторов настораживает эффективность России в борьбе с пандемией.
Фото: скриншот twitter.com/russiaspeaks
В рунете по поводу этого абсурдного материала, построенного на размышлизмах о "вмешательстве", шутят, почему в таком случае Штаты не являются уже провинцией России?
"Рука Кремля занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная рука в мире", - продолжила смеяться пользователь Twitter под ником zhaniura.
"Может быть, он ещё лично корону в США привёз?" - иронизирует над американскими авторами Hkhholivar.
"Опять Путин? В кашу им нагадил?" - недоумевает Людмила.

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