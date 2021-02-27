Путин разрушил все планы Запада по Украине – политолог

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Президент РФ одной фразой дал понять, что давно раскусил хитрую схему

По мнению политолога Ростислава Ищенко, в США мечтали о том, чтобы наша страна активно вмешивалась в дела Незалежной и захватила ее в 2014 году. Тогда на Москву можно было бы повесить и долги Киева, и содержание украинцев, и восстановление экономики государства. При этом нас бы еще и обложили всевозможными санкциями. Однако Москва отказалась в этом участвовать, нарушив все планы Запада.



О том, что президент РФ Владимир Путин знал о хитрой схеме американцев, говорит его недавнее выступление. Глава государства буквально одной фразой дал понять, что повесить все проблемы Незалежной на Россию не выйдет.

"Вы хотели заставить нас финансировать ваши провалы на Украине",

– процитировал Путина Ищенко в эфире Ютуб-канала "Радио Аврора".

Сейчас с этим бременем – множеством проблем как политических, так и финансовых, сталкиваются Штаты. Ищенко подчеркнул, что самое важное – не то, кто захватит Незалежную, а то, кто будет "работать ее ликвидатором".

Политолог уверен, что сейчас страны пытаются возложить "миссию ликвидации" Украины друг на друга, ибо никто не может понять, как избежать издержек для себя. Ищенко заявил, что этим стоит заняться США, раз уж они в это "влезли", или привлечь к этой миссии европейцев.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что и украинцы, и западные страны быстро разочаровались в президенте Владимире Зеленском. Согласно данным журналистов, половина жителей Незалежной ратует за немедленную отставку политика.