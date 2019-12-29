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Путин разрешил покупать не зарегистрированные в России лекарства
29 декабря 2019, 20:54 • 50 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о закупке не зарегистрированных в России лекарств. Законом устанавливаются полномочия правительства закупать не зарегистрированные в России препараты по решению врачебной комиссии.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законе закупках не зарегистрированных в России лекарств. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2020 года. Он позволит решить проблему с покупкой необходимых иностранных лекарств, не имеющих регистрации в России.
Поводом для разработки и принятия нового закона стали резонансные истории, произошедшие с мамами больных детей. Женщины покупали в интернете лекарства для лечения своих детей, но в итоге оказывались виновными в незаконном обороте лекарственных препаратов.
Теперь с 1 марта 2020 года законом устанавливаются полномочия правительства закупать не зарегистрированные в России препараты по решению врачебной комиссии. Также документ уточняет понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" и даёт правительству право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов.
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