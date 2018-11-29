Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Неправильно отношусь к Варфоломею и нецензурно говорю о Филарете»: на наместник...
«Было ли предупреждение?»: Трамп заинтересовался действиями украинских моряков в...
В Киеве переименовали улицу Тверскую
Еще 12 установок С-400 встали на защиту границы России с Украиной в Крыму
Главная / В России

Путин разрешил называть аэропорты и вокзалы в честь героев Отечества

29 ноября 2018, 17:24  •  62 • В России

Воздушные ворота Парижа — аэродром «Шарль де Голль». Будапешта — «Ференц Лист». Это не говоря уже о крупнейшем международном аэропорте США, носящем имя «Джон Кеннеди». А у наших авиаузлов с этим скучновато. Какие-то общие слова вроде «Центральный» (такое название сразу у двух аэропортов: Саратова и Омска) или «Новый» (Хабаровск). В лучшем случае — местность, вроде московского «Внуково» или петербургского «Пулково». Хотя пассажиропоток крупного аэропорта — миллионы человек в год, включая иностранцев. Что бы для них не напомнить о национальных героях?

И вот в среду Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий называть крупные транспортные узлы в честь великих соотечественников: «Отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта», — сказано в документе. А вносить конкретные предложения будет Общественная палата РФ, посоветовавшись с широкими массами.

Первая ласточка есть — открытый недавно аэропорт под Ростовом-на-Дону назван в честь героя войны 1812 года, казачьего атамана Матвея Платова. Хорошо, но мало! Поэтому по всей стране идёт народное голосование на «имена российских героев» для других воздушных гаваней. Отдать голос можно до 30 ноября на сайте ВеликиеИмена.РФ. «Комсомолка» будет следить за итогами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 21:54
Анна Герман, украинский политик: Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте *
28 ноября 2018, 21:54
В СИЗО до 25 января: Симферопольский суд арестовал еще 9 украинских моряков
28 ноября 2018, 18:39
У Порошенко - сдвиг по базе

29 ноября 2018, 12:24
«Прекрасный боевой самолёт»: каким потенциалом обладает новейший российский истребитель МиГ-35
28 ноября 2018, 23:24
«Мера пресечения — заключение под стражу»: суд арестовал всех задержанных украинских моряков
29 ноября 2018, 17:24
В Крыму развернули четвертый дивизион ЗРКС-400 «Триумф»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.