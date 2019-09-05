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Путин разрешил молодежи "встряхивать власть", но с одним условием

05 сентября 2019, 18:54  •  68 • Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции, так как они позволяют встряхивать власть. Но всё должно быть в рамках закона, подчеркнул президент России.
Президент России Владимир Путин считает, что молодёжь имеет право выходить на протестные акции, и иногда это даже приводит к позитиву, но это должно быть в рамках закона. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин пояснил, что протестные акции позволяют встряхивать власть и указывать ей нужное направление работы, чтобы она эффективнее решала проблемы людей. Но это происходит только тогда, когда участники акции сами стремятся к позитивному результату, а не преследуют собственные, узкокорыстные интересы, вместо интересов страны и людей.
"Молодые люди они всегда импульсивны, активны, и это хорошо. Повторяю ещё раз, главное, чтобы это находилось в рамках закона", - сказал президент России.

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