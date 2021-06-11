Путин разрешил крымчанам с украинским гражданством быть чиновниками

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому крымчанам, которые по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины, разрешено занимать государственные должности в нашей стране.

Крымчане, которые не смогли по независящим от них причинам сменить гражданство Украины на гражданство России, теперь всё же смогут работать в госструктурах нашей страны. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, согласно действующей Конституции, иностранное гражданство или вид на жительство закрывает его обладателю дорогу в госструктуры России. Но для жителей Крыма и Севастополя, которые столкнулись с трудностями при оформлении выхода из гражданства Украины, теперь ограничения сняты.