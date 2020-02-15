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Путин разрешил Госдуме оснастить «мигалкой» еще один автомобиль
15 февраля 2020, 03:24 • 98 • Политика
Президент России Владимир Путин увеличил максимальное количество автомобилей Госдумы, оснащенных «мигалками» до 13. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 14 февраля, на официальном портале правовой информации.
С мая 2012 года Госдуме разрешалось иметь 12 автомобилей, оснащенных спецсигналами. Новый указ президента вступает в силу со дня его подписания.
Ранее, в декабре 2019 года, стало известно об акции сотрудников ГИБДД Тамбова — автомобили ГАИ ездили по городским дорогам с включенными световыми сигналами. По словам начальника отдела пропаганды БДД УМВД по области Станислава Конышева, водитель, который видит патрульный автомобиль, сбавляет скорость, пристегивает ремень и старается вести машину аккуратно.
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