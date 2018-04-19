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Путин разрешил "частичный арест" и реабилитировал валежник

19 апреля 2018, 14:09  •  171 • В России

Частичный домашний арест

Глава государства подписал закон, вводящий новые меры пресечения - запрет на определенные действия. Теперь подозреваемый или обвиняемый не обязательно должен сидеть под домашним арестом. Но должен соблюдать конкретные запреты: «общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять транспортными средствами». Срок применения новой нормы запрета будет по-прежнему определять суд. Закон вступает в силу с января 2019-го.

Валежник «вышел из сумрака»

Путин подписал «закон о сборе валежника». Документ узаконил ситуацию, когда жители «собирают в лесу стволы деревьев, сучья и ветви для своих нужд». Ранее для этого нужно было разрешение лесного ведомства. Теперь же валежник пойдет по части «недревесных лесных ресурсов» - никаких бумаг не будет нужно. Закон вступает в действие с 2019 года.

Контрольная закупка

Роспотребнадзор благодаря подписанному президентом закону получил полномочия применять контрольные закупки, чтобы следить за соблюдением правил торговли. Так ведомство с начала следующего года сможет контролировать, как юридические лица и предприниматели выполняют законодательство - безопасность товаров и услуг, соблюдение правил торговли, отсутствие обмана покупателей и предоставление заведомо ложной информации по продукции.

Билет подешевеет, но не вернется в кассу

Железнодорожные билеты должны стать дешевле, благодаря введению «невозвратных» тарифов, закон о которых подписал Владимир Путин. Купленные по такому тарифу билеты можно будет вернуть только в случае сверхуважительных причин: из-за несчастного случая, внезапной болезни члена семьи, который едет вместе с пассажиром или, не дай бог, смерти члена семьи. Впрочем, сдать билет можно будет и из-за отмены или задержки поезда.

Закон вступит в силу с января 2019-го.

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