Путин разозлился на совещании с министрами

Владимир Путин. Фото:Алексей Никольский/ТАСС

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Российский лидер Владимир Путин сильно разозлился в ходе совещания, посвященного паводкам и пожароопасной ситуации. Президент подчеркнул, что коронавирус не может быть причиной проваливания текущих задач. Путин призвал ответственных лиц приступить к работе и решил не сдерживать эмоции. Он с силой швырнул ручку и потребовал доложить об обстановке министра по чрезвычайным ситуациям.

Глава российского государства напомнил, что, несмотря на тяжелую эпидобстановку, нужно эффективно решать насущные проблемы. Так, подтопления и паводки могут лишить сотни и даже тысячи людей жилья и несут серьезную угрозу для жизни россиян, проживающих на территориях, где возможны такие природные происшествия.

Поэтому необходим жесткий контроль за ситуацией. В ходе совещания президент предложил обсудить меры по предотвращению стихийных бедствий. "Давайте начнем работать!" – подчеркнул Путин в эфире телеканала "Россия 24". Видео же фрагмента, как президент швыряет ручку, опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.





При этом министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев доложил президенту, что на сегодняшний день 491 жилой дом находится в зоне подтопления. Два населенных пункта отрезаны, но жизнеобеспечение населения не нарушено.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Путин оборвал министра на полуслове.

