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Путин разоблачил ультиматум о Западе и России
22 июня 2021, 11:50 • 62 • Политика
Президент России Владимир Путин написал статью для немецкого издания Die Zeit к 80-й годовщине нападения Германии на СССР. В числе прочего глава государства разоблачил ультиматум, который поставили перед странами: "Многие страны были поставлены перед искусственным выбором: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией".
К 80-й годовщине нападения Германии на СССР и началу Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин написал большую разоблачающую статью для немецкого издания Die Zeit.
В числе прочего глава государства подчеркнул, то "кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого - правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя".
Затронул в своей публикации президент и продвижение НАТО на Восток, вопреки данным ранее лидерам нашей страны обещаниям. А также упомянул о том, какое политическое давление велось на страны.
"Многие страны были поставлены перед искусственным выбором: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией, - обратил внимание Владимир Путин. - Фактически это был ультиматум".
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