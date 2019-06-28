Путин раздал подзатыльники: Уроки троллинга либералов

Автор:

Смолин Михаил

Предваряя своё общение с главами двадцати крупнейших экономик президент Путин специально нашёл время, чтобы вежливо, но публично, преподать несколько уроков Западу.

В интервью газете «The Financial Times», выходящей в 24 городах мира с головным офисом в Лондоне, но которой владеет ведущая японская медиа корпорация «Никкей», наш президент высказал своё отношение к доминирующей в западном мире либеральной доктрине и призвал западные общества вспомнить о библейских ценностях.

Уроки мудрости, преподанные президентом России, не носили характера менторского поучения, как это обычно делалось ранее западными политиками в отношении нашей страны. Как лидер крупнейшей континентальной державы, чувствующей «свою самодостаточность», Путин констатировал, что «нет единых стандартов демократии». И потому, навязывание псевдо универсальных западных «норм», агрессивно осуществляемое в последние десятилетия, не только не уместно, но и не эффективно. Они не только не работают в других странах, да и на своей англосаксонской почве стали вызывать много вопросов.

Попутно, президент дал комментарий на свои давние слова о трагедии всвязи с распадом Советского Союза. Пояснив, что имел «в виду прежде всего и гуманитарную составляющую. 25 миллионов этнических русских оказались за границей, узнав из телевидения и радио о том, что Советский Союз прекратил существование». Тем самым Путин подтвердил, что в распаде Большого государства наиболее пострадал русский народ, разделённый по сепаратистским постсоветским образованиям.

Президент России Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Урок 1. Делиберализация мира

В своём первом уроке для Запада, Путин с высоты своего президентского поста и одного из лидеров стран G-20 констатировал — мировой закат либеральной идеи, отрыв западных элит от большинства населения своих стран и глубокое не соответствие либерализма современным реалиям.

Современная так называемая либеральная идея, — сказал Путин, — она, по‑моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым её элементам – наши западные партнёры признались, что некоторые её элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее… надо бы вспомнить об интересах коренного населения.

Миграционные волны, переселение огромных масс мигрантов, накатывающиеся на страны Европейского союза и США изменяют их до неузнаваемости. Эти мировые процессы затрагивают и нашу страну. Президент сказал, что и у нас «тоже немало проблем в этой сфере» и что «мы сейчас предпринимаем определённые шаги, для того чтобы навести порядок в этой сфере, даже в России». Пока явно недостаточные, но проблема хотя бы осознаётся как существующая.

Либеральная же идея в мире, принципиально отвергает необходимость что-либо делать в ситуации огромного всесмешения разных по культуре человеческих масс. Формирования нового зачастую преступного Вавилона, в котором: «Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права».

Агрессивно навязываемый мультикультурализм провалился как проект и поставил либеральную идею «в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».

К этому нигилистскому отношению к национальным культурам, либерализм прибавил настоящую войну с традиционными ценностями семьи и здоровыми отношениями между полами.

Напридумывали, — заявил президент, — я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения.

Либерализм и другие радикальные левые идеологии задались широкомасштабной культурной революцией повсеместно в западном мире.

И это не может не вызывать серьёзных опасений и у соседей. У России, которая в прошлые годы пыталась как можно глубже интегрироваться в экономическую и прочие составляющие западной цивилизации. Бушующие ураганы либеральных вакханалий достигали и нас. Быть может не в столь самоубийственных формах, но в дозах тоже весьма опасных для духовной и культурной безопасности страны.

Урок 2. Сохранение библейских ценностей

Кроме предложения делиберализации Западу, президент Путин вторым уроком напомнил и о важности религиозных ценностей. Общих библейских ценностей, которые лежат в основании и Православного мира, и мира Западного. И которые, являются безусловной альтернативой либеральному диктату.

Явно в контексте своего дальнейшего визита в Ватикан, который состоится в июле, президент Путин особо подчеркнул, что нельзя религию «выталкивать из этого культурного пространства».

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Так как это делается, например, с католической церковью, против которой в западных средствах массовой информации ведётся планомерная мировая война, целью которой ставится полное вытеснение христианской традиции за рамки либерального доминирования.

Президент весьма жестко обозначил свои мировоззренческие приоритеты, как лидера православного большинства нашей страны.

Ну, хорошо, — сказал Путин, — мы что, забыли, что мы все живём в мире, который основан на библейских ценностях? Даже атеисты, но мы все живём в этом мире… в душé, в сердце должны быть какие‑то основополагающие человеческие правила и моральные ценности. В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает своё существование, действительно.

После такого прямого напоминания о христианских корнях, британский журналист Л. Барбер почти потерял дар речи. И выдавил из себя уже полную чушь, задав, пожалуй, самый глупый вопрос за интервью: «Религия не является опиумом для народа?».

После столь откровенного предыдущего ответа, здесь президент ограничился коротким: «Нет, не является».

Урок 3. Правда не должна считаться неполиткорректной

Оба урока от президента Путина являются абсолютно неполиткорректными для современного Запада. На Западе сама правда стала неполиткорректна.

Несколько десятилетий либеральной диктатуры слова создали целые области, на которые были наложены жесточайшие табу. По этим вопросам «считается неприличным рот открыть даже. А почему?» — вопрошает президент.

Нет. Все эти темы должны быть открытыми для обсуждения в мировом сообществе. Президент нашей страны, открыто говоря об этих проблемах, дал третий урок Западу. Правда, не должна считаться неполиткорректной в угоду либеральному диктату.

Идеологические шоры современного либерализма мешают свободному обсуждению реальных мировых проблем. Современный западный либерализм должен перестать доминировать. И тогда разнообразие мнений будет способствовать трезвому взгляду на многие вопросы мира.