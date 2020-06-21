Путин расставил все точки над i: Реакцию американцев обнародовал посол

Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС, отметив, что к тиражированию этого материала подключилось и российское посольство, которое направило статью в Госдепартамент и многие ведущие неправительственные организации.

"Публикация вызвала значительный интерес и дала старт дискуссии. По крайней мере, мои собеседники подчёркивают важность серьёзного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности", - сказал посол.

Особый интерес руководства Госдепартамента вызвало разъяснение Путина по поводу саммита постоянных членов СБ ООН.

Кроме того, продолжил Антонов, многие бывшие американские политики уделили внимание тезисам о том, насколько важно укреплять систему международных отношений, которая сложилась после окончания Второй мировой войны. При этом, отметил посол, кое-кто и оппонирует российским подходам к этой проблеме.

Русофобам не нравится нынешняя архитектура безопасности в этом контексте, говорят о том, что российские подходы устарели, и сегодня надо создавать новый некий порядок, основанный на правилах. По сути, за этой философией стоит реализация принципа "кто сильнее, тот и прав", - добавил он.

Напомним, в американском журнале The National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне и её последствиях для мира. Глава государства в публикации под названием "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" предлагает всестороннюю оценку наследия Второй мировой. Ранее о том, что может быть изложено в материале, сообщал Царьград.

В своей статье для NI Путин подчёркивает, что сейчас страны Запада, в частности ряд европейских политиков, предпочитают "смести мюнхенское предательство под ковёр".

К тому же, напоминает российский лидер, ещё одной причиной нынешней стратегии Запада является "своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию".

Президент России подчёркивает, что одним из важнейших итогов Второй мировой войны можно считать создание современной системы международных отношений.

И потому общий долг стран - всех тех, кто берёт на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав, победивших во Второй мировой войне, - гарантировать, что эта система будет поддерживаться и совершенствоваться.