Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Главная / Политика

Путин расставил все точки над i: Реакцию американцев обнародовал посол

21 июня 2020, 20:00  •  103 • Политика
Статья президента России, в которой он рассказал о причинах и итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн, вызвала заметный интерес на Западе. Конечно, не прошла она мимо американских властей. "Дала старт дискуссии", - отметил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС, отметив, что к тиражированию этого материала подключилось и российское посольство, которое направило статью в Госдепартамент и многие ведущие неправительственные организации.
"Публикация вызвала значительный интерес и дала старт дискуссии. По крайней мере, мои собеседники подчёркивают важность серьёзного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности", - сказал посол.
Особый интерес руководства Госдепартамента вызвало разъяснение Путина по поводу саммита постоянных членов СБ ООН.
Кроме того, продолжил Антонов, многие бывшие американские политики уделили внимание тезисам о том, насколько важно укреплять систему международных отношений, которая сложилась после окончания Второй мировой войны. При этом, отметил посол, кое-кто и оппонирует российским подходам к этой проблеме.
Русофобам не нравится нынешняя архитектура безопасности в этом контексте, говорят о том, что российские подходы устарели, и сегодня надо создавать новый некий порядок, основанный на правилах. По сути, за этой философией стоит реализация принципа "кто сильнее, тот и прав", - добавил он.
Напомним, в американском журнале The National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне и её последствиях для мира. Глава государства в публикации под названием "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" предлагает всестороннюю оценку наследия Второй мировой. Ранее о том, что может быть изложено в материале, сообщал Царьград.
В своей статье для NI Путин подчёркивает, что сейчас страны Запада, в частности ряд европейских политиков, предпочитают "смести мюнхенское предательство под ковёр".
К тому же, напоминает российский лидер, ещё одной причиной нынешней стратегии Запада является "своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию".
Президент России подчёркивает, что одним из важнейших итогов Второй мировой войны можно считать создание современной системы международных отношений.
И потому общий долг стран - всех тех, кто берёт на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав, победивших во Второй мировой войне, - гарантировать, что эта система будет поддерживаться и совершенствоваться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
21 июня 2020, 14:00
"И так сойдёт!": ВСУ получили партию неисправных миномётов
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
21 июня 2020, 16:00
История врозь с политикой: МИД Великобритании сделал заявление о статье Путина
21 июня 2020, 17:00
Путин: Крым всегда был российским
21 июня 2020, 15:00
Трамп объяснил слухи о болезни Паркинсона наличием галстука
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
18 июня 2020, 07:00
Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.