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Путин расставил правильные ударения в вопросе украинцев
21 февраля 2020, 12:39 • 169 • Политика
Президент России рассказал о правильном ударении в слове "украинцы" в рамках спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Президент России Владимир Путин поправил журналиста, задавшего ему вопрос про украинцев. Соответствующий фрагмент интервью опубликовал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Видео взято из второй серии спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Она должна выйти в эфир уже 21 февраля. Пока же можно посмотреть лишь небольшой кусочек.
В качестве интервьюера выступил журналист Андрей Ванденко. В опубликованном фрагменте Владимир Путин расставил правильные ударения в вопросе украинцев:
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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