Президент России Владимир Путин поправил журналиста, задавшего ему вопрос про украинцев. Соответствующий фрагмент интервью опубликовал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Видео взято из второй серии спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Она должна выйти в эфир уже 21 февраля. Пока же можно посмотреть лишь небольшой кусочек.

В качестве интервьюера выступил журналист Андрей Ванденко. В опубликованном фрагменте Владимир Путин расставил правильные ударения в вопросе украинцев:

Путин: УкрАинцами называли людей, которые... Интервьюер: УкраИнцами Путин: УкрАинцами!

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175