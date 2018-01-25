Путин рассмотрит идею о замене службы в армии работой над гособоронзаказом

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Российский президент обещал подумать над предложением о приравнивании службы в армии к работе над оборонзаказом.

Службу в армии по призыву могут приравнять к работе над государственным оборонным заказом. Над таким предложением обещал подумать президент РФ Владимир Путин.

"Надо подумать", - сказал он во время встречи с работниками Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова в стлице Татарстана.

Путин отметил, что службу в армии можно будет заменять другими видами деятельности чаще после увеличения количества контрактников.

Ранее президент Росси посетил экс-главу Татарстана Минтимера Шаймиева, находящегося в больнице в Казани. Вместе с ним был и нынешний руководитель республики Рустам Минниханов.