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Путин рассмотрит идею о замене службы в армии работой над гособоронзаказом
25 января 2018, 16:24 • 115 • Политика
Российский президент обещал подумать над предложением о приравнивании службы в армии к работе над оборонзаказом.
Службу в армии по призыву могут приравнять к работе над государственным оборонным заказом. Над таким предложением обещал подумать президент РФ Владимир Путин.
"Надо подумать", - сказал он во время встречи с работниками Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова в стлице Татарстана.
Путин отметил, что службу в армии можно будет заменять другими видами деятельности чаще после увеличения количества контрактников.
Ранее президент Росси посетил экс-главу Татарстана Минтимера Шаймиева, находящегося в больнице в Казани. Вместе с ним был и нынешний руководитель республики Рустам Минниханов.
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