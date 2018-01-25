Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
За сланцы
Британия с США хотят поставить Россию на колени без войны
России не нужны друзья - особенно с такими врагами
Главная / Политика

Путин рассмотрит идею о замене службы в армии работой над гособоронзаказом

25 января 2018, 16:24  •  115 • Политика
Российский президент обещал подумать над предложением о приравнивании службы в армии к работе над оборонзаказом.
Службу в армии по призыву могут приравнять к работе над государственным оборонным заказом. Над таким предложением обещал подумать президент РФ Владимир Путин.
"Надо подумать", - сказал он во время встречи с работниками Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова в стлице Татарстана.
Путин отметил, что службу в армии можно будет заменять другими видами деятельности чаще после увеличения количества контрактников.
Ранее президент Росси посетил экс-главу Татарстана Минтимера Шаймиева, находящегося в больнице в Казани. Вместе с ним был и нынешний руководитель республики Рустам Минниханов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
25 января 2018, 13:09
Мировой тренд: Вслед за Саудовской Аравией Катар задумался о покупке C-400 у России
25 января 2018, 00:09
Катасонов: Падение курса доллара - результат политики Дональда Трампа
25 января 2018, 00:09
Министр энергетики США мечтает о дружбе с Россией

25 января 2018, 00:09
Британцы высмеяли историка-паникёра, заявившего о "красной угрозе" в лице Москвы
24 января 2018, 20:54
Макфол призвал огородить Америку от России киберстеной
25 января 2018, 00:09
ЦИК увидел признаки незаконной агитации в бюллетене КПРФ о Грудинине
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 января 2018, 10:54
Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества
22 января 2018, 06:54
В Донбасс вернулась пленная с ампутированными конечностями
20 января 2018, 22:24
Закон о «деоккупации Донбасса». Реакция на Украине, в России и Европе
23 января 2018, 05:39
Чего не поняли необандеровцы в Раде: Закон о реинтеграции – это игра Москвы
22 января 2018, 00:24
Украина перебрасывает войска из Донбасса в Закарпатье
21 января 2018, 00:12
Poccийская пропaгaндa немножко надоела?
24 января 2018, 14:24
В Кремле считают, что бойкот Олимпиады - не выход, есть более действенный метод
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.