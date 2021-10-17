Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири

Президент России Владимир Путин рассмешил американскую журналистку фразой о жителях Сибири.

Телеканал "Россия 24" раскрыл детали разговора, который произошёл между президентом России Владимиром Путиным и журналисткой американского канала CNBC Хедли Гэмбл на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".

Телеведущая поинтересовалась у главы государства, как его самочувствие и не холодно ли ему. Сама Гэмбл призналась, что в Москве она чувствует себя неуютно из-за осенних холодов.

В ответ Путин пошутил, что сибиряками нужно называть не тех людей, которые не боятся морозов, а тех, кто не забывает тепло одеваться. Дело в том, что Гэмбл брала интервью, стоя в коротком чёрном платье. До форума она побывала в Абу-Даби.

"Я этого не сделала, не подумала", - призналась американка Путину и рассмеялась.