Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главная / Политика

Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири

17 октября 2021, 18:55  •  237 • Политика
Президент России Владимир Путин рассмешил американскую журналистку фразой о жителях Сибири.
Телеканал "Россия 24" раскрыл детали разговора, который произошёл между президентом России Владимиром Путиным и журналисткой американского канала CNBC Хедли Гэмбл на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".
Телеведущая поинтересовалась у главы государства, как его самочувствие и не холодно ли ему. Сама Гэмбл призналась, что в Москве она чувствует себя неуютно из-за осенних холодов.
В ответ Путин пошутил, что сибиряками нужно называть не тех людей, которые не боятся морозов, а тех, кто не забывает тепло одеваться. Дело в том, что Гэмбл брала интервью, стоя в коротком чёрном платье. До форума она побывала в Абу-Даби.
"Я этого не сделала, не подумала", - призналась американка Путину и рассмеялась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





237
Источник
Похожие новости
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
17 октября 2021, 11:20
"Тревожно. Без шуток": Поклонскую могут выдать Украине? Мнение политолога
17 октября 2021, 09:00
"Задавят они...": Пушков высмеял угрозы Украины
17 октября 2021, 07:15
"Вытянут из карманов украинцев": Названы убытки Киева из-за несвоевременной закупки газа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.