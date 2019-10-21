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Путин рассказал, зачем Россия списывает Африке долги

21 октября 2019, 01:54  •  61 • В России

Владимир Путин накануне саммита Россия-Африка, стартующего в Сочи на этой неделе, дал интервью, в котором поделился своим видением сотрудничества с Черным континентом. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты этого разговора.

РОССИЮ СОБИРАЕТ В СОЧИ ВСЮ АФРИКУ

- Это первая полноформатная встреча на высшем уровне, на которую приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений. Идея организации такого мероприятия возникла давно, однако потребовалось время и большая подготовительная работа для того, чтобы саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнёрских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес. У России также есть планы по дальнейшему наращиванию связей с африканским континентом. При этом мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые совместные проекты развития политическими или иными условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными экономическими и торговыми преференциями, не навязываем свою позицию, а уважаем предложенный самими африканцами принцип «африканским проблемам – африканские решения».

ЗАПАД ПЫТАЕТСЯ ЗАПУГАТЬ АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ

- Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран. Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся – уже в «новой обёртке» – выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски. Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой.

Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы. И готовы не к «переделу» богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле. Нам есть что предложить африканским друзьям. Об этом, в частности, будет идти речь на предстоящем саммите.

ДОЛГИ СПИСАЛИ ИЗ ПРАГМАТИЗМА

- Безусловно, советская модель – с её плюсами и минусами – оказалась достаточно эффективной на этапе становления государственности африканских стран. Мы и сегодня продолжаем оказывать государствам Африки финансовую поддержку. Но если раньше такие решения принимались преимущественно по политическим соображениям, то теперь – в рамках гуманитарного содействия. Что касается предоставления кредитов, то сейчас они носят рыночный характер. Например, принято решение о выделении Египту кредита в сумме 25 миллиардов долларов на строительство четырёх энергоблоков АЭС «Дабаа». Речь здесь идёт именно о рыночном кредитовании.

Отмечу также, что в постсоветское время, в конце двадцатого века, Россия списала африканским странам советские долги на сумму в 20 миллиардов долларов. Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам. Поэтому мы сочли оптимальным вариантом для всех начать сотрудничество с чистого листа.

НОВЫЕ СХЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЧЕРНОГО КОНТИНЕНТА

- Сегодня в отношении части оставшихся долгов применяются другие схемы. К примеру, по программе «долг в обмен на развитие» реализуются межправительственные соглашения с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией. По аналогии с ними планируется урегулировать остаток задолженности Эфиопии (163,6 миллиона долларов) перед Россией – проект соответствующего соглашения проходит в настоящее время согласование. При этом использование новых финансовых механизмов отнюдь не означает отказа от предоставления кредитов. Наоборот, расширяет и обогащает палитру инструментов содействия развитию, способствует налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Африки.

НАШЕМУ НАРОДУ ПРИСУЩИ ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ

- Для чего Россия идёт на помощь Африке, если внутри самой России далеко не все социальные вопросы решены?

- Гуманитарную помощь Африке оказывают многие государства мира. При этом ни в одном из них – будь то США, Франция, Китай или другие страны – проблемы в социальной сфере, то есть в здравоохранении, образовании, культуре, далеко не решены. Россия также направляет гуманитарную помощь африканским государствам, но не за счёт сокращения объёмов финансирования своих собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту.

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