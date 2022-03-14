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Путин рассказал премьеру Израиля про варварский обстрел Донецка

14 марта 2022, 21:30  •  206 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он рассказал главе израильского правительства о варварском обстреле Донецка со стороны украинской армии.
Украина стала центральной темой переговоров. Путин рассказал о ходе спецоперации по защите республик Донбасса, а также проинформировал своего собеседника о ракетном обстреле Донецка со стороны ВСУ.
Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных - сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города,
- сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России также поделился мнением о ходе переговоров между Россией и Украиной. Премьер Израиля в свою очередь проинформировал Путина об обсуждении украинской проблематики на международной арене.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка из установки "Точка-У". В результате погибли 20 мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал найти и уничтожить украинских военных, виновных в целенаправленном убийстве гражданского населения.

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