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Путин рассказал премьеру Индии об операции России на Украине: Даны разъяснения
25 февраля 2022, 00:20 • 159 • Политика
Состоялись телефонные переговоры глав России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди.
Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялся телефонный разговор.
Лидер России сообщил индийскому коллеге об агрессивных планах Киева и его западных союзников, неприемлемых шагах НАТО, угрожавших безопасности России. По этим причинам Россия вынуждена начать спецоперацию по защите Донбасса.
Путин также сообщил в ходе разговора о "многолетней деструктивной политике, направленной на слом Минских договорённостей".
Моди поблагодарил президента России за пояснения. Премьер Индии попросил Россию оказать содействие в обеспечении безопасности граждан Индии, находящихся на Украине.
Лидеры двух стран также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели. Моди и Путин условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
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