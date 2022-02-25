Путин рассказал премьеру Индии об операции России на Украине: Даны разъяснения

Состоялись телефонные переговоры глав России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди.

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялся телефонный разговор.

Лидер России сообщил индийскому коллеге об агрессивных планах Киева и его западных союзников, неприемлемых шагах НАТО, угрожавших безопасности России. По этим причинам Россия вынуждена начать спецоперацию по защите Донбасса.

Путин также сообщил в ходе разговора о "многолетней деструктивной политике, направленной на слом Минских договорённостей".

Моди поблагодарил президента России за пояснения. Премьер Индии попросил Россию оказать содействие в обеспечении безопасности граждан Индии, находящихся на Украине.

Лидеры двух стран также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели. Моди и Путин условились о дальнейших контактах на различных уровнях.