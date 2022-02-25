Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
"Россия защитит": Историк объяснил значение решения Путина по Донбассу
Главная / Политика

Путин рассказал премьеру Индии об операции России на Украине: Даны разъяснения

25 февраля 2022, 00:20  •  159 • Политика
Состоялись телефонные переговоры глав России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди.
Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялся телефонный разговор.
Лидер России сообщил индийскому коллеге об агрессивных планах Киева и его западных союзников, неприемлемых шагах НАТО, угрожавших безопасности России. По этим причинам Россия вынуждена начать спецоперацию по защите Донбасса.
Путин также сообщил в ходе разговора о "многолетней деструктивной политике, направленной на слом Минских договорённостей".
Моди поблагодарил президента России за пояснения. Премьер Индии попросил Россию оказать содействие в обеспечении безопасности граждан Индии, находящихся на Украине.
Лидеры двух стран также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели. Моди и Путин условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


159
Источник
Похожие новости
24 февраля 2022, 20:50
Минобороны отчиталось о действиях за день: Все задачи выполнены
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
24 февраля 2022, 20:50
Хлопнуть ракетами и уйти: Проживёт ли Россия без Запада?
24 февраля 2022, 22:35
США не будут воевать за Украину: После "угроз" Бадена рубль резко укрепился
24 февраля 2022, 20:50
Лавров описал ситуацию в мире словами песни Слепакова: "Никто нас не любит, но поиметь все хотят"
24 февраля 2022, 22:35
Китайские корабли в территориальных водах Тайваня? В МИД сделали заявление
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2022, 20:50
Минобороны отчиталось о действиях за день: Все задачи выполнены
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блог...
24 февраля 2022, 22:00
ВАЖНО! Информационная поддержка операции России на Украине
24 февраля 2022, 22:35
США не будут воевать за Украину: После "угроз" Бадена рубль резко укрепился
24 февраля 2022, 22:35
Китайские корабли в территориальных водах Тайваня? В МИД сделали заявление
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 15:00
Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
21 февраля 2022, 17:00
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
19 февраля 2022, 11:20
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.