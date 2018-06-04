Путин рассказал, почему его новая встреча с Трампом еще не состоялась

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ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Россия и США могут вместе избежать новой гонки вооружений, и Москва рассчитывает, что работа в этом направлении будет запущена. Об этом заявил в преддверии своего визита в Австрию президент России Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, фрагмент которого транслировался в эфире радиостанции холдинга ORF в понедельник.

"В одном телефонном разговоре [президент США] Дональд [Трамп] сказал, что он обеспокоен угрозой новой гонки вооружений, и я с ним согласен. Мы не были инициаторами такого развития событий. Как вы знаете, не мы вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны", - напомнил Путин.

По словам российского лидера, он разделяет "мнение президента США о том, что нам следует подумать над тем, как можно предотвратить новую гонку вооружений". "И я надеюсь, что эта работа начнется и между нами непосредственно, лично", - заявил президент РФ.

Путин не стал давать прямой ответ на вопрос о том, почему до сих пор не состоялась его новая встреча с Трампом. "Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов, - ответил он. - На мой взгляд, это является следствием внутриполитической борьбы в США". При этом президент РФ напомнил, что на международных форумах [саммитах "двадцатки" и АТЭС в 2017 году] лидеры встречались, а также проводили несколько телефонных разговоров.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 5 июня Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.