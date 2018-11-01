Путин рассказал об уверенном голосе России в мире будущего

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова перед началом выступления Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора журналисты терзали - почему вообще глава государства решил тут выступить?

- Это связано с тем, насколько это важный формат, - ответил Песков. - Он касается всего русского мира. Это мировозренческое и очень важное.

В среду президент приезжал на Конгресс соотечественников, теперь - Русский собор, и все это в преддверии Дня народного единства. Чем не заявка на новую роль "русского мира".

Но в этот раз речь Путина была жестче, чем накануне.

- Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками, - сказал президент. - Цель создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать, как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся в том числе и на постсоветском пространстве. При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь.

То есть речь шла уже о вполне конкретных событиях на Украине.

- Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но убежден, жизнь все расставит по своим местам, - заявил президент. - Нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против права, справедливости и просто здравого смысла.

Любопытно, что именно Русский собор стал тем местом, где Путин заговорил о стратегическом будущем - и страны, и мира в целом.

- Именно сейчас решается - каким будет мир будущего, - заявил он. - Будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, то есть "права сильного", или мир диалога и взаимного уважения? Насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и нравственные нормы. Вопросов тут пока больше, чем ответов. Но в одном не сомневаюсь - голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно!