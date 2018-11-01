Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин заявил об опасности вмешательства в церковную жизнь на постсоветском прост...
«Подверглась нападению троих коллег»: что известно об изнасиловании сотрудницы у...
«Что это означает?»: Тимошенко возмутилась отсутствием Порошенко в санкционном с...
Украине нужна патриотическая контрэлита
Главная / В России

Путин рассказал об уверенном голосе России в мире будущего

01 ноября 2018, 16:39  •  82 • В России

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова перед началом выступления Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора журналисты терзали - почему вообще глава государства решил тут выступить?

- Это связано с тем, насколько это важный формат, - ответил Песков. - Он касается всего русского мира. Это мировозренческое и очень важное.

В среду президент приезжал на Конгресс соотечественников, теперь - Русский собор, и все это в преддверии Дня народного единства. Чем не заявка на новую роль "русского мира".

Но в этот раз речь Путина была жестче, чем накануне.

- Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками, - сказал президент. - Цель создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать, как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся в том числе и на постсоветском пространстве. При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь.

То есть речь шла уже о вполне конкретных событиях на Украине.

- Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но убежден, жизнь все расставит по своим местам, - заявил президент. - Нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против права, справедливости и просто здравого смысла.

Любопытно, что именно Русский собор стал тем местом, где Путин заговорил о стратегическом будущем - и страны, и мира в целом.

- Именно сейчас решается - каким будет мир будущего, - заявил он. - Будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, то есть "права сильного", или мир диалога и взаимного уважения? Насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и нравственные нормы. Вопросов тут пока больше, чем ответов. Но в одном не сомневаюсь - голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно!

Путин выступил с речью на Всемирном русском народном соборе в Москве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
01 ноября 2018, 16:39
Олег Царев: В Крыму полторы тысячи объектов, которые до сих пор принадлежат украинским политикам и олигархам!
01 ноября 2018, 16:39
Дмитрий Песков объяснил, почему Порошенко не попал под санкции

01 ноября 2018, 18:09
«Обвиняются в даче и получении взятки»: в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появились новые фигуранты
31 октября 2018, 21:09
Путин и Додон поспорили о молдавском вине
31 октября 2018, 21:09
Гранты на развитие гражданского общества пошли в малые города и села
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 ноября 2018, 11:54
Россия ввела ответные санкции в отношении Украины
01 ноября 2018, 11:54
Ефремов специально для Киева обругал Россию, заявив о крахе и ужасе
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на У...
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии -...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
01 ноября 2018, 11:39
Стала известна суть российских санкций против Украины
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
30 октября 2018, 17:39
Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.