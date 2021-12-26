Путин рассказал об ответе России на расширение НАТО: "Может быть самым разным"

Президент России прокомментировал ситуацию с переговорами по безопасности с США и НАТО.

Россия может прибегнуть к "самым разным" вариантам ответа в случае отказа НАТО и США предоставить гарантии безопасности.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, выбор вариантов ответа страной будет зависеть от рекомендаций военных экспертов.

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - заявил президент в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

Президент подчеркнул, что Россия при этом стремиться к достижению позитивных результатов переговоров с военным блоком НАТО. Путин отметил, что предложения России о гарантиях безопасности сделаны, чтобы "достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому". Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщал Царьград, Путин на пресс-конференции 23 декабря подчеркнул, что действия России зависят от безуслованого обеспечения безопасности России на будущее, а не только от хода переговоров по безопасности с США. Президент указал, что для России дальнейшее продвижение НАТо на восток "неприемлимо".