Путин рассказал об источнике доходов талибов*: Непросто отказаться

Президент России Владимир Путин считает, что талибам будет непросто отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик.

Талибам* будет непросто отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик. Такое мнение высказал Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент России оценил сформированное талибами правительство.

Правительство талибов не отражает всей палитры мнений и политических взглядов, которые сегодня существуют в мире, считает президент.

"Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что с ними надо взаимодействовать", - отметил Владимир Путин.

Президент предложил лидерам СНГ следить за действиями талибов в связи с высокой террористической угрозой.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.